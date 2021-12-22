"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 79,5 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 79,5 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 62,4 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ММК" генерирует большой свободный денежный поток, который полностью идет на выплату дивидендов, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Годовая дивидендная доходность акций компании по выплаченным дивидендам составляет 14,3%. Прогнозная дивидендная доходность на 2022г к текущей цене составляет около 20%, что делает бумаги эмитента одними из самых доходных на рынке. По форвардным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E на 2022-2023гг акции недооценены относительно аналогов на 8,9% с учетом странового дисконта, в то время как к собственным историческим форвардным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E (средним за три года) акции имеют потенциал роста на 44,1%".

"С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Рекомендуем открывать позиции по текущей цене с целью 79,5 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 62,4 рубля риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,26", - указывают аналитики.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - один из крупнейших мировых производителей стали, входит в тройку лидеров среди предприятий черной металлургии России с долей около 17% выпуска стали в стране.

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