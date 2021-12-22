"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Sanderson Farms с целью $208 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $184, говорится в комментарии инвестиционной компании.

23 декабря компания отчитается за III квартал 2021г. Аналитики ожидают роста выручки до $1,26 млрд и прибыли на акцию $6,93. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага находится в боковом тренде. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $184 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,0", - указывают аналитики инвесткомпании.

Sanderson Farms, Inc. - вертикально интегрированная птицеводческая компания, занимающаяся производством, переработкой, маркетингом и дистрибуцией свежих и замороженных куриных продуктов под одноименной торговой маркой. Компания основана в 1947 году и располагается в городе Лорел (штат Миссисипи).

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