Акции Goldman Sachs интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Goldman Sachs, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты указывают на ряд факторов в пользу акций компании:

- Стабильно хорошая динамика финансовых показателей. Goldman Sachs удалось гораздо лучше, чем большинству других ведущих американским кредиторов, пройти через кризисный 2020г и показать заметный рост выручки и прибыли. За 9 месяцев 2021г выручка компании выросла на 42% г/г, чистая прибыль - на 257% г/г. Наибольший рост выручки был по инвестиционно-банковскому сегменту (+65%) и торговле на собственную книгу (+193%).

- Рост рыночной доли. Несмотря на лидерство, компания продолжает увеличивать долю на рынке - в III кв. выручка в сегменте ценных бумаг с фиксированным доходом, валюты и сырьевых товаров (FICC) оказалась на 50% выше допандемийного уровня, тогда как показатели конкурентов в среднем были около 1%.

- Движение в сторону Digital. Банк активно развивает цифровой потребительский банкинг и продвигает собственную цифровую платформу

- Goldman Sachs направляет значительные средства на выплаты акционерам в форме buyback и дивидендов.

Согласно консенсус-прогнозам, потенциальная доходность на горизонте года может составить около 20%, отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Goldman Sachs Group - финансовый конгломерат, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг в инвестиционном и потребительском банкинге, ценных бумагах и управлению ивестициями.

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