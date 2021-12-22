Катализаторов для роста рынка акций РФ в преддверии Нового года немного - General Invest

Катализаторов для роста российского рынка акций до конца 2021 года сейчас немного, отметила в своем комментарии "Интерфаксу" руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова.

"Штамм "омикрон" очень быстро распространяется по планете, грозя новой волной пандемии и новыми локдаунами. Нефть, важный фактор влияния на российский рынок, реагирует соответственно ситуации - снижением. Тревожные новости поступают с границы России и Украины, что естественно повышает нервозность на рынке и усиливает опасения инвесторов в отношении неконтролируемого развития конфликта", - выделила негативные факторы Симонова.

Единственную надежду, по ее мнению, внушают последние сообщения о том, что Россия и США начали контактировать по вопросам гарантий безопасности. "Напомним, что Россия, обеспокоенная продвижением НАТО на территории стран бывшего СССР, передала США конкретные предложения о гарантиях обеспечения безопасности в отношениях с НАТО. Сейчас СМИ пишут о "конструктивной" реакции сторон конфликта, что дает надежду на ослабление геополитической напряженности, а соответственно, на постепенную элиминацию геополитической премии в оценке российских активов. Если мы услышим о каком-либо прогрессе в этом направлении, то можно ждать восстановительного движения российских бумаг", - пояснила эксперт.

В противном случае, лучшее, на что можно рассчитывать, - это небольшой технический отскок в предновогодние дни просто ввиду повышения волатильности из-за отсутствия на рынке крупных инвесторов-нерезидентов.

Говоря о том, к каким российским бумагам инвесторам присмотреться в оставшееся до Нового года время, эксперт рекомендует начать формировать позиции в акциях "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", Сбербанка и "Яндекса".

"Газпром" выигрывает от продолжающегося энергетического кризиса в Европе. Мы ожидаем рекордных экспортных цен на газ в четвертом квартале, рекордных финансовых результатов и дивидендов (дивдоходность акций за 2021г в районе 14%). Акции "ЛУКОЙЛа" - ставка на рынок нефти, от которого мы ждем умеренного роста в 2022г. Компания, как и "Газпром", предлагает самые высокие в секторе дивиденды, а также возобновила обратный выкуп акций (дивдоходность бумаг "ЛУКОЙЛа" - не менее 13% плюс около 4% от программы buyback). Сбербанк является бенефициаром тренда на повышение процентных ставок, демонстрирует высокие финансовые показатели и успешно развивает собственную экосистему, которая будет выступать стабилизатором результатов в периоды неблагоприятной конъюнктуры для финансовых услуг. Дивиденды Сбербанка за 2021г также ожидаются на достаточно привлекательном уровне (дивдоходность акций около 9-10%). "Яндекс" - ведущий представитель российского сектора информационных технологий и ставка на активное распространение интернет-услуг на многомиллионное население РФ. Компания развивает многочисленные направления бизнеса, помимо основного "Поиск и портал", инициирует новые проекты, способные успешно конкурировать с западными IT-компаниями, а ее акции сильно снизились с максимумов текущего года и даже по сравнению с уровнями начала года, что обеспечивает дополнительный потенциал роста", - сказала Симонова.

Однако, заметила она, в случае обострения ситуации, например, усиления геополитической напряженности или резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, стоимость этих бумаг может оказаться и ниже текущих уровней.

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