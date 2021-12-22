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22 декабря 2021 года 11:50
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Роснефти
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной ценой на уровне 710 рублей за штуку, сообщается в обзоре. Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию до 2030 года, которая предусматривает снижение углеродного следа при увеличении операционной и финансовой эффективности, отмечают эксперты ПСБ. Ключевые цели - удержание лидерства по удельным затратам на добычу; достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году; к 2030 году планируется достичь нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа. Целевой ориентир по добычи углеводородов к 2030 году - 330 млн т.н.э, а к 2025 году планируется увеличить общую долю добычи газа до 25%. Также компания отметила в качестве одной из ключевых целей - увеличение выплат акционерам и рост доходности. "Ожидается, что FCF более чем удвоится к 2030 году, что позитивно скажется на дивидендной истории (ожидаемая дивдоходность по итогам 2021 года - 7,9%). Мы положительно смотрим на перспективу компании и ждем высоких результатов по итогам четвертого квартала. Бумаги сохраняют привлекательность на долгосрочную перспективу также за счет развития флагманского проекта "Восток Ойл", о значимой роли которого также говорилось в стратегии эмитента. Рекомендуем "покупать" акции, целевая цена - 710 рублей за штуку", - указывают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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