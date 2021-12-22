ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой на уровне 168 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Генеральный директор "АЛРОСА" С. Иванов заявил, что компания планирует в текущем году нарастить объем добычи алмазов на 8% г/г, до 32,5 млн тонн, а размер реализованной продукции должен составить 46 млн карат. Также "АЛРОСА" сформировала бюджет на будущий год с ориентиром по добыче 34-35 млн карат алмазов, прежний прогноз на 2022 год составлял 33-34 млн карат. Мы положительно смотрим на данный прогноз. В четвертом квартале эмитент, вероятно сможет реализовать 9,9 млн карат алмазов, что является рекордным значением за последние 5 лет. Рекомендуем "покупать" акции, целевой уровень - 168 рублей за штуку", - указывают эксперты банка.

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