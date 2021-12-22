Индекс Мосбиржи проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3620-3770п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 3620-3770 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы в начале основной сессии в среду пытаются развить восходящее движение, но внешние факторы не позволяют ожидать масштабных покупок. "Газпром" при этом вновь не стал бронировать мощности одного из основных газопроводов в Европу "Ямал-Европа", что может усилить геополитическую напряженность и энергетический кризис в Европе с последующим давлением на Россию. Ближайшие сопротивления для индекса Мосбиржи находятся у 3750 и 3800 пунктов: до преодоления последней отметки преобладающим на рынке остается нисходящий тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 3620-3770 пунктов", - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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