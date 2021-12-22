Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Роснефти на уровне "покупать"

"Инвестиционной банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "покупать", позитивно оценив новую стратегию компании, говорится в обзоре.

"Мы считаем, что новая стратегия "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход" поддержит динамику котировок компании. "Роснефть" в первый раз принимает стратегию на столь длительный период: горизонт планирования двух предыдущих стратегий охватывал пять лет. Стратегия не только раскрывает, как компания планирует удвоить годовой свободный денежный поток в ближайшие десять лет, но и важна для достижения показателей в области ESG. Ожидаем, что "Роснефть" продолжит улучшать свои позиции в ESG-рейтингах в 2022г. За пределами горизонта планирования текущей стратегии - в начале 2030-х годов - объемы производства УВ Роснефти вырастут вместе с развитием проекта Восток Ойл (на этот период запланирована следующая фаза реализации). Мы сохраняем рейтинг "покупать" по акциям "Роснефти", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Основные целевые ориентиры стратегии следующие:

- В приоритете - реализация инициатив в области сокращения выбросов до 2030г (сокращение на 25% абсолютных выбросов, нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа, сокращение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% и т. д.) для достижения чистой углеродной нейтральности к 2050 г.

- Добыча углеводородов - 330 млн т (+27% к уровню 2020 г. или +3% СAGR) благодаря флагманскому проекту Восток Ойл, а также газовым проектам (Роспан, Харампур).

- 25%-ная доля газа в общем объеме добыче УВ к 2025г. (20% в 2020г).

- Рост выхода светлых нефтепродуктов на НПЗ в России с 57% в 2020г до 69% в 2030г.

- Сохранение лидерства по удельным затратам на добычу в РФ.

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