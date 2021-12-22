Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73,3-74,5 руб./$1 до конца текущего года - BCS Express

Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 73,3-74,5 руб./$1 до конца текущего года, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль слабо отвечает на турбулентность биржевых индексов и товарных фьючерсов. Поддержка по-прежнему исходит от жесткого курса национального ЦБ. При этом в 2022 году данный фактор может ослабнуть - вероятно, сейчас наблюдается пиковое ценовое давление в российской экономике при очевидном курсе вверх глобальных центробанков. Все это может привести к росту ожиданий сужения дифференциала процентных ставок, за этим проследует и реакция керри-трейдеров. Год ожидается волатильным. В оставшиеся до конца 2021 года считанные дни, рубль, скорее всего, сохранится в диапазоне 73,3-74,5 руб./$1. Взбодрить обстановку мог бы геополитический фактор, но там пока мнимое затишье", - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

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