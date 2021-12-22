Рубль может уйти выше 75 руб./$1 в ближайшее время - "Алор Брокер"

Курс рубля может подняться выше уровня 75 руб./$1 на горизонте до конца текущего года, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Рубль во вторник пытался укрепиться на усилении продаж валюты экспортерами, которым нужно рассчитываться с бюджетом по налогам. Но спрос на доллары и евро традиционно под конец года растет, в том числе из-за того, что инвесторы начинают хеджировать позиции по рублевым активам покупкой валюты. Ожидаем, что до конца текущего года российская валюта будет умеренно дешеветь и вполне может уйти выше отметки 75 руб./$1", - указывает эксперт.

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