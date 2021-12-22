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22 декабря 2021 года 09:11
Возможна волатильная консолидация индексов Мосбиржи и РТС в ближайшие недели - "Алго Капитал"
Торги по индексам Мосбиржи и РТС в ближайшие дни и недели пройдут, скорее всего, в состоянии волатильной консолидации вблизи текущих уровней, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса. "Локальный рынок акций в очередной раз сменил направление своего движения. Отсутствие явного среднесрочного тренда на нем вполне соответствует наступившему периоду неопределенности на финансовых рынках. Мы по-прежнему предполагаем, что индексы Мосбиржи и РТС в ближайшие дни и недели будут находится в состоянии волатильной консолидации вблизи текущих уровней, - отмечает Манжос. - Казалось бы, итоги декабрьских заседаний ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ должны были существенно охладить фондовые индексы по всему миру. Однако мы не наблюдаем устойчивой сильной просадки российских и западных фондовых рынков с середины прошлой недели. По-видимому, поступившая на них ранее "антиковидная" ликвидность пока не будет перетекать в иные классы активов и в реальный сектор экономики. Это значит, что она продолжит оказывать фондовым индексам поддержку вблизи текущих уровней". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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