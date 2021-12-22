Возможна волатильная консолидация индексов Мосбиржи и РТС в ближайшие недели - "Алго Капитал"

Торги по индексам Мосбиржи и РТС в ближайшие дни и недели пройдут, скорее всего, в состоянии волатильной консолидации вблизи текущих уровней, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Локальный рынок акций в очередной раз сменил направление своего движения. Отсутствие явного среднесрочного тренда на нем вполне соответствует наступившему периоду неопределенности на финансовых рынках. Мы по-прежнему предполагаем, что индексы Мосбиржи и РТС в ближайшие дни и недели будут находится в состоянии волатильной консолидации вблизи текущих уровней, - отмечает Манжос. - Казалось бы, итоги декабрьских заседаний ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ должны были существенно охладить фондовые индексы по всему миру. Однако мы не наблюдаем устойчивой сильной просадки российских и западных фондовых рынков с середины прошлой недели. По-видимому, поступившая на них ранее "антиковидная" ликвидность пока не будет перетекать в иные классы активов и в реальный сектор экономики. Это значит, что она продолжит оказывать фондовым индексам поддержку вблизи текущих уровней".

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