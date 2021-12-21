Итоговые дивиденды российских компаний в 2021г обновят исторические максимумы - ITI Capital

Итоговые дивиденды российских компаний в 2021г обновят исторические максимумы, сообщается в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко.

"Дивиденды за III квартал 2021г, которые превысят 1 трлн руб. ($14 млрд), станут максимальными промежуточными дивидендами за всю историю выплат российскими компаниями, - отмечает эксперт. - Итоговые дивиденды с учетом промежуточных и годовых дивидендов в 2021г, по нашим оценкам, также обновят исторический максимум и превзойдут 4,5 трлн руб. (более $60 млрд), что на 50% превышает показатель 2020г и на 35% - прошлый максимум 2019г в размере $45 млрд. Помимо рекордных выплат по итогам 2021г ожидается рекордная дивидендная доходность, которая может составить около 10% по сравнению с 9% по итогам 2019г. Дисконт за последние два месяца по мультипликатору P/E к развивающимся рынкам вырос до 55%, а к развитым - до 40% из-за геополитической премии".

Предыдущий исторический максимум годовых дивидендов по итогам 2019г, по мнению Луцко, объясняется тем, что российские компании тогда отчитались о рекордной чистой прибыли в размере 16242 млрд руб. Однако учитывая значительный рост цен на нефть, газ и металл, которые существенно превышают уровни 2019г, рекордная чистая прибыль ожидается и в 2021г. Прибыль одного лишь "Газпрома" в 2021г, по прогнозам, составит 2400 млрд руб., что на 90% выше 2019г, а выплаты компании по дивидендам вырастут втрое с 2019г.

"Рекордный рост дивидендов полностью обусловлен выплатами экспортеров, доля которых в структуре выплат также обновит рекорд и превысит 80% (максимум c 2010г) по сравнению с 64% - в выплатах за 2020г. Такая динамика не должна быть особым сюрпризом, так как мы, например, об этом писали еще летом 2020г; несомненно удивляет фактический размер выплат, так как по этому показателю Россия может занять место на вершине топ-10, обогнав Канаду, Германию, Тайвань, Австралию и Швейцарию. По объему выплат по итогам 2021г Россия станет второй среди развивающихся стран после Китая, а по дивидендной доходности - первой в мире", - указывает стратег инвесткомпании.

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