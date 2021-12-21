Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 4502-4634п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4502-4634 пункта, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 преодолел уровень поддержки в районе 50-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD колеблются на нейтральном уровне и не подают однозначных сигналов. Форма вчерашней свечи свидетельствует о неустойчивости нисходящей тенденции. При сохранении смешанного новостного фона в ближайшие дни бенчмарк может демонстрировать боковую динамику", - пишет аналитик Илья Зубков.

Эксперт отмечает, что во вторник мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику, поскольку ситуация, связанная с повышением налогов, затягивается ввиду неопределенности по поводу законопроекта Build Back Better (BBB). Одним из камней преткновения остается вопрос о налогах. В законопроекте предусмотрен минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, налог в размере 1% на выкуп акций корпораций и налог в размере 5% на годовой доход свыше $10 млн плюс дополнительный 3-процентный налог с годового дохода свыше $25 млн.

По расчетам аналитиков Goldman Sachs, новые фискальные требования в совокупности снизят EPS компаний из списка S&P 500 примерно на 3% (по сравнению с 5% при изначальном плане). Хотя заминка с принятием законопроекта негативно влияет на сектор возобновляемых источников энергии, однако сложившаяся ситуация играет на руку компаниям из сектора биофармацевтики, подчеркивает Зубков.

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