Акции PayPal могут подорожать до $264 в течение года - "Фридом Финанс"

Акции PayPal могут подорожать до $264 в течение года, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Результаты PayPal Holdings за III квартал оказались неоднозначными. Выручка компании недотянула до консенсуса по темпам роста, составившим 13% г/г, а чистая прибыль повысилась на 7% г/г, что превзошло ожидания. Руководство PayPal дало консервативный прогноз по итогам IV квартала и полного 2021г, учитывающий негативное влияние дефицита и инфляционного давления на потребительские настроения. В ожидания закладывается рост выручки на 12,8% г/г и чистой прибыли - на 3,9% г/г", - пишут эксперты.

Улучшение финансовых результатов в будущем году компания связывает с развитием партнерства с Amazon. В сегменте рассрочки PayPal будет развиваться за счет приобретения японского стартапа Paidy. Это позволит ей привлечь более 6 млн новых пользователей, отмечается в комментарии. Однако появление нового направления бизнеса связано с регуляторным риском: компания обязана осуществлять контроль объемов задолженности, а также собирать и хранить данные пользователей.

PayPal расширяет возможности криптовалютных сервисов, предлагая функцию автоматической конвертации кэшбэка по кредитным картам Venmo в криптовалюты. По мнению аналитиков "Фридом Финанс", это создает для компании риски неопределенности в отношении ее доходов ввиду высокой волатильности криптовалют.

"Акции PayPal с октября значительно скорректировались, в результате по P/E она оценена в 45,45 при среднем по сектору значении 32,94. Рентабельность собственного капитала PayPal по ROE составляет 24,33% при 15,17% в среднем у конкурентов. Долговая нагрузка по Net Debt/EBITDA отрицательная - 0,9, отношение долгосрочного долга к капиталу LT Debt/Equity равно лишь 36% при среднем по индустрии 63%. Это означает, что планируемое повышение процентных ставок не окажет давления на бизнес PayPal. После недавнего достижения минимумов котировки PayPal постепенно восстанавливаются. Считаем, акцию интересной для покупки после преодоления котировкой отметки $216. В течение года цена может подняться до $264", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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