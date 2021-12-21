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21 декабря 2021 года 14:54
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Valero Energy с целью $81,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $81,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $64,1, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению экспертов, ключевым положительным моментом в истории Valero Energy является улучшение ситуации в американском секторе нефтепереработки. Нормализация спроса на нефтепродукты и снижение их запасов до нижней границы 5-летнего диапазона привели к восстановлению маржи и объемов нефтепереработки компании. Это позволит компании генерировать сильный свободный денежный поток, достаточный для выплаты высоких дивидендов и снижения долга. Аналитики инвесткомпании отмечают, что ключевой краткосрочный риск для компании - возможность снижения спроса на нефтепродукты из-за более значительного, чем ожидалось, влияния штамма "омикрон". Долгосрочным риском для компании является форсирование энергоперехода и распространение электромобилей. "С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $81,9. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $64,1 риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9", - пишут эксперты "Финама". Valero Energy Corporation - крупная американская компания, оперирующая в сегменте нефтепереработки. Также ее деятельность охватывает производство этанола, транспортировку нефтепродуктов, розничную реализацию и производство так называемого зеленого дизельного топлива. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-VALERO/ENERGY-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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