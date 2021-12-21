Котировки нефти на текущей неделе останутся под давлением - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти на текущей неделе останутся под давлением эпидемиологических новостей и, скорее всего, не выйдут из диапазона $70,5-74,5 за баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы Brent во вторник растут на 0,35% и торгуются около $71,80/барр. Ночью будут опубликованы недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Они могут напомнить о высоком спросе на черное золото, что поддержит восстановление котировок. Фокус инвесторов также постепенно смешается на заседание ОПЕК+, которое должно состояться 4-го января. Сообщается, что на нем могут обсуждаться возможные изменения в планах по добыче нефти, и вероятность замедления роста добычи поддерживает нефтяные цены. Поддержку им продолжают оказывать и высокие цены на другие энергоресурсы, в первую очередь на газ. На этом фоне мы продолжаем ожидать, что фьючерсы Brent на этой неделе будут торговаться в диапазоне $70,5-74,5/барр., находясь под давлением негативных эпидемиологических новостей", - отмечают аналитики банка.

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