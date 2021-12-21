Средняя цена нефти в I кв. 2022г составит $75/барр. - Райффайзенбанк

Средняя цена нефти в I кв. 2022г, скорее всего, составит $75 за баррель Brent, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Эксперт полагает, что в отопительный сезон спрос на нефть будет оставаться высоким, несмотря на возможные новые ограничения. Так, цена на газ в Европе на спотовом рынке приближается к $2000 за 1 тыс. куб. м. Более того, уже в следующем году спрос может выйти на докризисные уровни благодаря его восстановлению в том числе в авиаперевозках.

"Мы ждем, что после снижения страхов на рынке цены на нефть вновь перейдут к росту. Коррекция в них возможна после прохода пиков отопительного сезона, так как предложение на рынке, скорее всего, будет увеличиваться - ОПЕК+ сохраняет свои планы по наращиваю добычи на 400 тыс./барр. в сутки ежемесячно. И даже если объемы от ОПЕК+ будут не такими значительными, то часть дополнительной нефти должна поступить от США. Так, в этой стране уже наблюдается рост производства до 11,7 млн барр./сутки, тогда как средняя добыча за первые 10М 2021г была ниже 11 млн барр./сутки", - отмечает Полищук.

Аналитик ожидает, что ОПЕК+ все же скорректирует планы наращивания добычи уже в 1 кв. 2022г, поскольку далеко не все участники способны увеличивать ее такими темпами, тогда как спрос может превысить докризисные уровни раньше ожиданий. В итоге, по прогнозам стратега банка, средняя цена нефти марки Brent в I кв. 2022г составит $75/барр.

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