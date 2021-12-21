"Финам" рекомендует держать акции Nucor с целью $120,39

Аналитики "Финама" рекомендует держать акции Nucor Corp. с целью $120,39 на конец 2022г, говорится в материале инвесткомпании.

"Активно скупая другие сталелитейные компании, Nucor Corporation за несколько десятилетий превратилась в крупнейшего производителя металлопродукции в США, покрыв территорию страны своими предприятиями. Текущий год оказался чрезвычайно удачным для Nucor благодаря высоким ценам на сталь на локальном рынке, которые оторвались от ценовой динамики в других регионах мира. Такая ситуация не может длиться бесконечно долго, и срочный рынок уже закладывает снижение для выравнивания цен. Акции Nucor с начала года выросли в 2,2 раза на фоне рекордных финансовых результатов, и мы считаем, что потенциал их роста в значительной мере уже исчерпан", - пишет эксперт Сергей Калачев.

Nucor Corp. - крупнейшая американская сталелитейная компания с производственными мощностями в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике и с широким ассортиментом конечной продукции для строительства, машиностроения и других отраслей.

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