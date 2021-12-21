Котировки золота могут вырасти до $1900-2000/унц. в I полугодии 2022г - BCS Express

Котировки золота могут вырасти до $1900-2000 за тройскую унцию в I полугодии 2022г, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Сейчас для золота складывается благоприятный фон. Инфляция в США на максимумах, но крупнейшие мировые ЦБ лишь в начале пути ужесточения монетарной политики. Эффект от роста процентных ставок на динамику цен будет отложенным, а на горизонте ближайших месяцев можно будет увидеть дальнейшее увеличение годовой инфляции и падение реальных процентных ставок. В данной ситуации есть шансы на умеренный рост цен на золото. В первой половине года допускаем подъем к $1900-2000. Затем должны сказаться сворачивание QE в США, замедление инфляции из-за эффекта высокой базы и ожидания дальнейшего роста ставок. Здесь спрос на золото может оказаться под давлением, особенно если к этому моменту удастся обуздать инфляционные ожидания", - прогнозирует эксперт.

Пучкарев не исключает во II полугодии коррекцию и откат в сторону $1500-1600. При этом стратег допускает, что динамика цен на золото будет более сглаженной за счет таргетирования ожиданий по инфляции, а амплитуда колебаний окажется не настолько выраженной.

"Фактор коронавируса вряд ли сможет поддержать динамику цен на драгоценный металл. Сейчас нет полного понимания, как новый штамм отразится на эпидемиологической ситуации, однако панических настроений, как это было в начале 2020г, наверняка удастся избежать. Защитная репутация золота временно отходит на второй план", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

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