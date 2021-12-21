Акции Micron интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Долгосрочные перспективы акций Micron Technology Inc. остаются умеренно позитивными, говорится в комментарии BCS Express.

"Акции Micron в этом году были под давлением из-за ожидающегося снижения спроса на рынке устройств памяти и снижения стоимости продукции. От части реализацию этих ожиданий мы уже видим в текущем квартале, так как выручка упала по отношению к прошлому кварталу. Прогнозы на следующий квартал демонстрируют то же самое, хотя и были выше консенсуса Уолл-стрит. Сами акции Micron выглядят привлекательно, так как форвардный P/E составляет лишь 7,5, против 21,3 у S&P 500. Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной", - пишут аналитики инвесткомпании.

По мнению экспертов, на короткой дистанции акции подходят для внутридневных спекуляций из-за хорошего отчета, что может поддержать рост акций. После этого, вероятно, бумаги будут двигаться в рамках рыночных тенденций. "По данным WSJ, 27 из 36 рекомендаций аналитиков на покупку, 7 - держать и лишь 1 на продажу. Таргеты варьируются в диапазоне $58-165, а средний - $98 (+12%)", - указывают аналитики.

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