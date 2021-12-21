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Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс рубля стабилизируется в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
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21 декабря 2021 года 12:01
Курс рубля стабилизируется в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе в связи с продажей валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB в понедельник вырос на 0,02% до 74,15 руб./$1. Впрочем, во вторник он снижается на 0,45% и торгуется уже около 73,75 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Укреплению рубля сегодня способствует восстановление нефтяных цен, все большую поддержку рублю оказывает и фактор налогового периода. Впрочем, низкий глобальный спрос на рисковые активы и геополитика сдерживают укрепление рубля. Тем не менее, мы продолжаем ждать закрепления курса USD/RUB в диапазоне 73-74 руб./$1 на этой неделе в связи с продажей валютной выручки компаниями- экспортерами для уплаты налогов", - отмечают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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