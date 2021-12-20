Вероятность роста ставки ЦБР до 9% и выше в 1К22 достаточно высока - "Велес Капитал"

Вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 9% и даже выше в первом квартале 2022 года достаточно высока, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Принимая во внимание риторику ЦБ РФ, мы оцениваем вероятность достижения ключевой ставкой уровня в 9% и выше в первом квартале 2022 года как достаточно существенную. При этом в случае дальнейшего ужесточения политики в начале следующего года ожидаем сокращения шага повышения ставки до 25-50 б.п." - отмечает аналитик Юрий Кравченко.

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