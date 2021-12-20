Существенные изменения рубля до конца 2021г маловероятны - BCS GM

Существенные изменения курса рубля к доллару до конца текущего года маловероятны, прогнозируемый диапазон 73-74руб/$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы не ожидаем существенных изменений в курсе рубля на конец 2021 года и прогнозируем, что он составит 73-74руб/$1. В то же время существующая неопределенность на мировом рынке может усугубиться из-за всплеска геополитической напряженности. Несмотря на то, что мы крайне осторожно относимся к возможности дальнейшей эскалации политического конфликта или каких-либо превентивных санкций со стороны США и ЕС, ближайшие недели могут оказаться достаточно волатильными. Таким образом, мы не исключаем, что рубль может ослабнуть до 75 руб./$1", - пишет аналитик Наталья Лаврова.

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