ПСБ рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 2290 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 2290 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Новая программа buyback "НОВАТЭКа" станет поддерживающим фактором для акций эмитента. Мы отмечаем инвестиционную привлекательность "НОВАТЭКа" с учетом благоприятной конъюнктуры на рынке СПГ. Рекомендуем покупать бумаги, целевой уровень - 2290 рублей за штуку", - пишут эксперты банка.

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