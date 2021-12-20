ПСБ рекомендует покупать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 570 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой на уровне 570 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Председатель правления "Газпром нефти" А. Дюков ожидает по итогам 2021 года рекордный размер чистой прибыли, который должен быть выше результатов 2019 года. Рост добычи жидких углеводородов в 2022 году составит 7%, углеводородов в целом - до 10%. Высокие цены на нефть вкупе с ростом добычи улучшат финансовые результаты компании в следующем году. Рекомендуем покупать акции эмитента, целевой уровень - 570 рублей за штуку", - отмечают эксперты ПСБ.

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