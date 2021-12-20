Рубль будет торговаться в диапазоне 73-74,5 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Рубль будет торговаться в диапазоне 73-74,5 руб./$1 на текущей неделе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Помимо дешевеющей нефти, на рубль продолжает давить агрессивная риторика высокопоставленных европейских чиновников. По-прежнему считаем, что способность котировок Brent перейти в диапазон $75-80/барр. будет определяющим фактором для укрепления российской валюты. При этом на этой низколиквидной в преддверии Рождества неделе рубль может ощущать поддержку со стороны декабрьского налогового периода. Ожидаем курс USD/RUB в диапазоне 73-74,5 руб./$1", - прогнозирует эксперт.

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