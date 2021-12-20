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20 декабря 2021 года 14:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $96
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology Inc. с целевой ценой $96 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $78, говорится в комментарии инвестиционной компании. 20 декабря компания отчитается за III квартал 2021г. Аналитики ожидают роста выручки до $7,68 млрд и прибыли на акцию $2,1. По мнению экспертов инвесткомпании, при лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость. "С технической точки зрения бумага находится в боковом тренде. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $78 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты "Финама". Micron Technology Inc. - американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS. Продукция для потребительского рынка продается под торговой маркой Crucial Technology, малая часть продукции выходит под маркой Micron. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MICRON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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