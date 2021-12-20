"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $96

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology Inc. с целевой ценой $96 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $78, говорится в комментарии инвестиционной компании.

20 декабря компания отчитается за III квартал 2021г. Аналитики ожидают роста выручки до $7,68 млрд и прибыли на акцию $2,1. По мнению экспертов инвесткомпании, при лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в боковом тренде. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $78 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты "Финама".

Micron Technology Inc. - американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS. Продукция для потребительского рынка продается под торговой маркой Crucial Technology, малая часть продукции выходит под маркой Micron.

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