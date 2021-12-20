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20 декабря 2021 года 14:07
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, в который вошли Cigna, Micron Technology, FedEx, T-Mobile и Merck, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Акции страховщика Cigna Corp. неспешно растут последние две недели, пока на рынках проходят достаточно волатильные торги. Инфляция в США продолжает набирать обороты, но в секторе здравоохранения ее влияние почти нейтральное. Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях, заняв в прошлом году 13-е место в списке Fortune 500.Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по Р/Е. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании в ожидании возвращения в район максимумов года", - отмечают в инвесткомпании. Также эксперты напоминают, что акции Micron Technolog дешевели более полугода от достигнутых рекордных уровней. В сентябре понизила прогнозы на следующий квартал на фоне дефицита в полупроводниковой отрасли. Рынок учел их в динамике котировок, которые уже развернулись вверх. По заявлению руководства Micron, ожидается сильный финансовый 2022г. В понедельник после закрытия компания отчитается за прошедший квартал. Компания FedEx Corp. отчиталась на прошлой неделе лучше ожиданий, указывают аналитики. Она восстановила свой прогноз по скорректированной чистой прибыли на 2022 финансовый год, после того как снижала его в сентябре. Менеджмент заявил, что компания укомплектована персоналом, чтобы справиться с нагрузкой. С учетом масштаба компании оценки аналитиков по акциям и росту EPS на горизонте ближайших лет выглядят, по мнению стратегов BCS Express, оптимистично. Дивидендная доходность небольшая, но стабильная. "Третий по размеру оператор сотовой связи в США T-Mobile US Inc., в отличие от конкурирующих At&T и Verizon, демонстрировал устойчивые темпы роста капитализации в последние годы. Коррекция, наблюдавшаяся с июля, создала привлекательный задел относительно консенсус-прогноза. Цена в начале декабря остановила снижение и пошла вверх. На прошлой неделе был пробит нисходящий тренд, что дает позитивный сигнал для более существенного восстановления на среднесрочном горизонте", - пишут эксперты. Акции фармацевтической Merck & Co. заметно потрясло осенью. "Мы видели взлет на данных о таблетке против коронавируса и падение на сообщении о ее меньшей эффективности, чем ранее предполагалось, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Тем не менее консультативная группа FDA рекомендовала одобрить использование препарата Merck взрослыми с высоким риском тяжелого течения коронавируса. Пока же компания по прежнему зарабатывает на продажах своего ключевого препарата Keytruda (30% выручки за 2020г), который используется для лечения онкологических заболеваний. Merck проводит байбеки. Дивидендная доходность бумаг достаточно солидная - 3,4% годовых". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.20 декабря 2021 года 18:48
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Роснефть 001Р-04, МТС 001Р-06, ПИК 001Р-03, АФК Система 001Р-13 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании. "На этой неделе на рынке облигаций могут... читать дальше
.20 декабря 2021 года 18:32
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.20 декабря 2021 года 17:16
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.20 декабря 2021 года 16:58
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.20 декабря 2021 года 16:37
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.20 декабря 2021 года 16:20
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.20 декабря 2021 года 16:00
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