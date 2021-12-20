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20 декабря 2021 года 13:47
Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль - 73-75 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Краткосрочным ориентиром по паре доллар/рубль является диапазон 73-75 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Дальнейший курс рубля будет определяться спросом инвесторов на рисковые активы, геополитической премией и ценами на нефть. При этом, в ходе текущей недели поддержку рублю может оказать конвертация валюты российскими компаниями в преддверии налоговых выплат (в начале следующей недели). В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 73-75 руб./$1", - прогнозирует эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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