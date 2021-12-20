Высока вероятность снижения индекса S&P 500 до 4400-4350пп в среднесрочной перспективе - BCS Express

Высока вероятность снижения индекса S&P 500 до 4400-4350 пунктов в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 24% и находится в районе исторических максимумов. Позитивных факторов много, но риски достаточно серьезные. В I квартале волатильность может усилиться, акции с высокой бетой могут оказаться в аутсайдерах. В среднесрочном периоде высока вероятность просадки в район 4400-4350 п. Такой расклад станет более вероятным при закреплении ниже 4550 п. Целевой уровень на 12 мес. - 4800-4850 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко.

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