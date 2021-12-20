Наиболее вероятно закрепление цены нефти в диапазоне $70,5-74,5/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятно закрепление котировок нефти марки Brent в диапазоне $70,5-74,5 за баррель на текущей неделе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Снижение нефтяных цен в первую очередь вызвано продолжающимся ухудшением эпидемиологической ситуации. При этом определенную поддержку котировкам оказывает рост цен на другие энергоресурсы - вернувшиеся к октябрьским пикам цены на газ делают покупку нефти более привлекательной. Влияние этих факторов сохранится на текущей неделе, и при существенном ужесточении эпидемиологических ограничений в мире фьючерсы на нефть марки Brent могут опуститься ниже $70 за баррель. Тем не менее пока более вероятным сценарием мы видим закрепление котировок в диапазоне $70,5-74,5 за баррель", - пишут аналитики.

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