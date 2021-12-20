Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре банка.

Совет директоров "НОВАТЭКа" одобрил новую программу выкупа акций (российских акций и GDR) в размере $1 млрд. Программа рассчитана на пять лет с момента одобрения и заменяет предыдущую программу, запущенную в 2012г, отмечается в обзоре. Выкупленные акции могут использоваться для финансирования деятельности "НОВАТЭКа" либо в рамках программы мотивации ключевых сотрудников.

"Мы считаем, что новость позитивна для акций "НОВАТЭКа" в краткосрочной перспективе. Хотя размер новой программы составляет только ~1,5% от текущей рыночной капитализации, есть большая вероятность, что "НОВАТЭК" продолжит масштабный выкуп акций в ближайшие месяцы. Компания активно выкупает акции, потратив на это с конца сентября ~$175 млн. Сейчас у "НОВАТЭКа" нет существенных денежных расходов на новые крупномасштабные проекты. Акционеры "Арктик СПГ 2" уже предоставили все необходимое финансирование; строительство Обского газохимического комплекса может начаться в следующем году после принятия окончательного инвестиционного решения. Мы сохраняем рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", - пишут аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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