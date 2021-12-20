Рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-75 руб./$1 в понедельник - "Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-75 руб./$1 и на уровне 83,5-84,5 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля 17 декабря двигался разнонаправленно в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 74,13 руб. (+0,38 руб.), курс евро - 83,33 руб. (-0,25 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру понедельника падает на 2,90% и составляет $71,39 за баррель. Инвесторы массово уходят от рисков на фоне ожидания новых европейских локдаунов. На открытии торгов в понедельник, 20 декабря, российский рубль продолжает снижаться в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,5-75,0 руб. в паре с долларом и на уровне 83,5-84,5 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

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