Вероятен возврат доходности 10-летних ОФЗ к 8,50% в понедельник - ПСБ

Вероятен возврат доходности 10-летних ОФЗ к уровню 8,50% годовых на торгах в понедельник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром понедельника для рисковых активов формируется негативный внешний фон из-за опасений негативного влияния нового штамма COVID-19 на мировую экономику и задержек в принятии новых бюджетных стимулов в США. Также сказывается давление на рынок от принятых на прошлой неделе решений ряда мировых ЦБ по ужесточению монетарной политики. В такой конъюнктуре ожидаем в понедельник возврата доходности 10-летних ОФЗ к 8,50% годовых", - указывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Также эксперт обращает внимание, что обновленный базовый прогноз ПСБ предполагает повышение ключевой ставки ЦБР в первом квартале 2022 года до 9,5% и стабилизацию на этом уровне до четвертого квартала 2022 года. "В этом случае ожидаем смещение вверх кривой доходности ОФЗ на 75-100 б.п. Новой целью для 10-летних ОФЗ видим уровень 9,0-9,5%, для 2-летних - 9,5-10,0% годовых", - отмечает Монастыршин.

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