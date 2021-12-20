Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 72,5-74,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 72,5-74,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 82-84 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Эксперт отмечает, что на повышение ключевой ставки Банком России до 8,5% российский рубль практически не отреагировал. Подобное, по мнению Тимошенко, может говорить о том, что это повышение уже было заложено в курс ранее. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. При принятии решений будет учитываться фактическая и ожидаемая динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

"Увеличение ключевой ставки было ожидаемо банками, которые заранее стали учитывать данный сценарий в своих политиках. По нашим прогнозам, к концу текущего года средние депозитные ставки превысят 8% и продолжат сокращать разницу с величиной ключевой ставки. Кредитные ставки также будут корректироваться в пользу роста, что уже недавно наблюдалось в ставках по ипотечным кредитам крупнейших банков, но с поправкой на конкурентную среду, разумеется", - пишет Тимошенко.

Также аналитик банка подчеркивает, что цена нефти выступает против российского рубля, снижаясь из-за новостей о старте продаж США своих запасов из резервов, а также из-за роста числа случаев заражения штаммом коронавируса омикрон, что вызвало опасения новых ограничений, которые могут ударить по спросу на топливо. По мнению эксперта, торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 72,5-74,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 82-84 руб./EUR1.

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