Главные события недели - Sber CIB

Главным событием предстоящей рабочей недели для российских инвесторов станет ежегодная конференция Владимира Путина 23 декабря - это 17-е выступление такого формата, отмечают аналитики Sber CIB. Для иностранных инвесторов неделя будет сокращённой - в Европе и США начинаются рождественские каникулы.

20 декабря:

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США от Conference Board;

- Данные по счету текущих операций за октябрь в еврозоне.

21 декабря:

- Индекс доверия потребителей за декабрь для еврозоны;

- Данные по счету текущих операций США за третий квартал 2021 года.

22 декабря:

- ЕС, как ожидается, объявит правила "зелёных" инвестиций в ядерной энергетике и газовой отрасли;

- ИЦП и данные по промышленному производству за ноябрь в России;

- Индекс потребительской уверенности в США за декабрь от Conference Board.

23 декабря:

- Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина;

- Дефлятор расходов на личное потребление за ноябрь в США;

- Данные по доходам и расходам физических лиц за ноябрь в США;

- Заказы на товары длительного пользования за ноябрь в США;

- Декабрьские индексы ожиданий и настроения потребителей в США от Мичиганского университета.

24 декабря:

- Рынки США не работают в связи с Рождеством. Рынки в Европе закроются на каникулы ещё раньше.

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