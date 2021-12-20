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20 декабря 2021 года 09:32
Вероятно умеренное ослабление рубля до конца текущего года - "Алор Брокер"
Вероятно умеренное ослабление российской валюты по отношению к доллару США до конца текущего года, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Повышение ключевой ставки в прошедшую пятницу очень слабо поддерживает рубль, поскольку данное решение было ожидаемым. Под конец года традиционно увеличивается объем рублей в экономике в результате завершения расчетов бюджета со своими контрагентами. Многие уже начали получать годовые бонусы. Инвесторы будут покупкой доллара хеджировать позиции по акциям и облигациям перед новогодними каникулами. Так что давление на рубль возрастет, и рассчитывать на его укрепление не стоит", - пишет Антонов в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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