Вероятно умеренное ослабление рубля до конца текущего года - "Алор Брокер"

Вероятно умеренное ослабление российской валюты по отношению к доллару США до конца текущего года, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Повышение ключевой ставки в прошедшую пятницу очень слабо поддерживает рубль, поскольку данное решение было ожидаемым. Под конец года традиционно увеличивается объем рублей в экономике в результате завершения расчетов бюджета со своими контрагентами. Многие уже начали получать годовые бонусы. Инвесторы будут покупкой доллара хеджировать позиции по акциям и облигациям перед новогодними каникулами. Так что давление на рубль возрастет, и рассчитывать на его укрепление не стоит", - пишет Антонов в комментарии.

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