Цена золота может подняться к $1830/унц. к концу 2021г - ПСБ

Цена золота к концу текущего года может подняться к уровню $1830 за тройскую унцию, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы не ожидаем, что цены на золото и серебро в ближайшее время смогут продемонстрировать существенную положительную динамику ввиду ужесточившейся риторики ФРС. По нашим оценкам, стоимость золота к концу 2021 года может подрасти до $1830 за тройскую унцию. Для серебра ожидаем схожую динамику, стоимость его тройской унции может приблизиться к $23,4", - указывают эксперты банка.

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