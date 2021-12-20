Краткосрочные риски смещены в сторону снижения цены нефти к $70/барр. - BCS Express

Краткосрочные риски смещены в сторону снижения котировок нефти марки Brent к уровню $70 за баррель, говорится в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник утром обновляют недельные минимумы и торгуются в районе $71,8 за баррель. Снижение к уровням закрытия пятницы составляет около 2,3%. Как правило, такие сильные просадки в самом начале дня в дальнейшем частично выкупаются, но этот сценарий актуален при отсутствии дальнейшего ухудшения сентимента. Краткосрочный взгляд на цены остается нейтральным, хотя риски смещены в сторону более глубокого снижения в район $70 за баррель", - указывают эксперты инвесткомпании.

Также они отмечают, что на текущей неделе в фокусе внимания будут новости из Европы по вопросу локдаунов в рождественские каникулы. Интерес будет представлять, по мнению аналитиков, и динамика доллара США, который может продолжать отыгрывать ужесточение риторики ФРС по итогам заседания на прошлой неделе. Традиционно участники рынка будут следить за статистикой по запасам нефти в США, которая будет опубликована в среду (18:30 МСК).

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