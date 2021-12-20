Вероятен среднесрочный переход рынка акций США к широкой консолидации - BCS Express

Вероятен переход американского рынка акций к торгам в широкой консолидации в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Прошлая неделя завершалась на фондовом рынке США в целом падением. Если в четверг снижались акции высокотехнологичных компаний, то в пятницу "хуже рынка" оказались "акции стоимости" (value stocks). С технической точки зрения по индексу S&P 500 важно удержаться выше 4600 пунктов. Если этот рубеж будет пройден вниз, то далее цели коррекции сместятся в район 4550 или же к диапазону 4465-4490 пунктов. Общая среднесрочная картина сейчас характеризуется постепенным переходом рынка из состояния устойчивого растущего тренда в формат широкой консолидации", - отмечает аналитик инвесткомпании в комментарии.

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