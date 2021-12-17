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17 декабря 2021 года 18:23
Курс рубля, вероятно, приблизится к нижней границе диапазона 73-74 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Курс рубля, вероятно, приблизится к нижней границе диапазона 73-74 руб./$1 на следующей неделе, считает аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. По мнению эксперта, на предстоящей неделе динамику рубля будет задавать сезонное начало предновогоднего ралли на фондовом рынке США, а также данные по потребдоверию от Conference Board, блок статистики по жилью в США, а также показатель PCE. "24 декабря большинство рынков развитых стран будут закрыты из-за праздника, ввиду чего возможно снижение торговой активности. Мы ожидаем, что на следующей неделе пара доллар-рубль может попробовать приблизиться к нижней границе диапазона 73-74 руб./$1, в случае отсутствия санкционной риторики в адрес нашей страны, а также при поддержки дорогой нефти (по нашим оценкам, цена одного барреля Brent будет находиться в коридоре $73-75)", - прогнозирует Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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