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17 декабря 2021 года 17:23
Акции Детского мира, ЛУКОЙЛа, и Газпром нефти будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Детского мира", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. На следующей неделе в акциях "Детского мира" пройдет отсечка по дивидендам за 9 месяцев 2021г, напоминает аналитик Дмитрий Пучкарев. Акционеры претендуют на 5,2 руб. на акцию, дивидендная доходность по текущим котировкам составляет 4,1%. "Дивидендный гэп в бумаге может закрыться быстро, при спокойном внешнем фоне на это может потребоваться 1-3 недели, - полагает аналитик. - В пользу скорого закрытия разрыва играют коррекция бумаг к привлекательным уровням, а также ожидания роста выплат по итогам 2021г. За 9 месяцев размер дивидендов был снижен до 60% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ против выплачиваемых в последние годы 100% от прибыли. Это произошло из-за эпидемиологических рисков. Однако на текущий момент темпы заболеваемости в России устойчиво снижаются, локдауна в ближайшее время не предвидится. В такой ситуации "Детский мир" с высокой вероятностью "дораспределит" дивиденды в рамках выплат за 2021г. На горизонте 12 месяцев дивдоходность бумаг может достичь 10-14%.Техническая картина в бумаге умеренно позитивная. Восстановление после провала понедельника продолжается, потенциал подъема есть как минимум до 130 руб. В среднесрочной перспективе вполне допустим возврат к 140 руб.". Также Пучкарев отмечает, что в понедельник акции "ЛУКОЙЛа" откроются с дивидендным гэпом в размере около 4-5%, опустившись в район 6350-6400 руб. Ориентируясь на статистику, для закрытия дивидендного гэпа может потребоваться около 20 торговых дней, полагает стратег инвесткомпании. "Дополнительную поддержку котировкам может оказать проводимый компанией в последние дни buyback.Техническая картина в акциях "ЛУКОЙЛа" умеренно позитивная. На дивидендном гэпе бумаги могут опуститься к нижней границе боковика 6350-6750 руб. Объективных драйверов для более глубокого спуска без обострения геополитических рисков или падения цен на нефть сложно обозначить. На часовике стохастик в данный момент перегрет, но после прохождения дивидендной отсечки индикатор должен разгрузиться, не препятствуя росту", - указывает Пучкарев. 24 ноября - последний день для покупки акций "Газпром нефти" с дивидендами за 9 месяцев 2021г. В этом году компания порадовала акционеров рекордными промежуточными выплатами, которые оказались выше прошлогодних в 8 раз. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет 7,5%. "Высокая дивдоходность стала результатом роста финансовых результатов компании в 2021г на фоне подъема цен на нефть. - пишет эксперт BCS Express. - Акции сейчас торгуются на исторических максимумах. На дивидендной отсечке бумаги могут опуститься в широкую зону поддержки 480-500 руб. Учитывая сохраняющиеся высокие цены на нефть, дивидендный гэп может закрыться относительно быстро для такой дивидендной доходности - за 2-4 месяца". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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