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17 декабря 2021 года 16:53
Банк России может повысить ставку до 9,5% в I полугодии 2022г - Инвестбанк Синара
Банк России может повысить ключевую ставку до 9,5% в I полугодии 2022г, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. Эксперт напоминает, что Банк России выбрал широкий шаг повышения ключевой ставки в 100 б. п., подняв ее до 8,5%. Решение ожидалось рынком и не оказало заметного влияния на рынок ОФЗ и рубль. Рост инфляции, который превосходит официальные первоначальные прогнозы, объясняет "ястребиную" позицию ЦБ РФ. Регулятор сохранил свой прогноз инфляции на 2022г, подчеркнув возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров в 2022 г "Мы полагаем, что Банк России снова повысит ставку на следующем заседании совета директоров, запланированном на 11 февраля. Кроме того, на этом опорном заседании регулятор представит обновленные макроэкономический прогноз. После повышения ставки до 8,5% реальная ключевая ставка (с поправкой на текущую инфляцию) стала положительной, но мы считаем, что этого недостаточно для борьбы с инфляцией. Реальную ставку необходимо поднять выше в область положительных значений, чем сейчас, до уровня примерно 2-3%. Мы прогнозируем повышение терминальной ключевой ставки до 9,5% в 1П22, чтобы снизить инфляцию до целевого показателя в 4%. Большой вопрос, когда это произойдет: мы считаем возможным достижение целевого уровня лишь в начале 2023г", - отмечает Коныгин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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