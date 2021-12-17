Можно ожидать завершения цикла ужесточения ДКП на февральском заседании ЦБ РФ - "Ингосстрах-Инвестиции"

Можно ожидать завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) уже на февральском заседании ЦБ РФ, полагает главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Банк России принял решение повысить ставку до 8,5% на фоне разгона инфляции до 8,4% по итогам ноября и усиления инфляционных ожиданий населения. Это полностью соответствует нашему прогнозу. Учитывая, что динамика инфляции наконец перестала ухудшаться в начале декабря и даже наблюдается некоторый технический откат годового значения к 8,1% (если бы Росстат не учел сомнительные значения по росту стоимости путевок в Турцию в конце ноября, инфляция за ноябрь была бы около 8,2%, поэтому инфляция скорее находится на одном уровне с начала ноября), можно ожидать завершения цикла ужесточения ДКП уже на февральском заседании ЦБ РФ", - отмечает Прокудин.

По мнению эксперта, динамика инфляции до заседания в феврале будет определяющей для февральского решения по ставке. Возможно, что в феврале ставку не изменят, объявив об окончании цикла ужесточения ДКП, если инфляция снизится ниже 8% и начнется нисходящий тренд. Если же инфляция задержится на текущих уровнях или еще немного подрастет (это не исключено вследствие газового кризиса в Европе и небольшого ослабления рубля в конце ноября), то ставку могут увеличить, но шаг увеличения уже будет небольшим и, скорее всего, последним, полагает Прокудин.

В своем пресс-релизе Банк России прямо говорит о возможном повышении ключевой ставки на следующих заседаниях, а не о повышениях, как это было в прошлом пресс-релизе, что является четким сигналом о приближении пика ключевой ставки и хорошо укладывается в описанную нами логику.