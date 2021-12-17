Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4620-4680п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4620-4680 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс широкого рынка скорректировался после объявления ФРС об ускоренных темпах сворачивания программы выкупа активов с рынка. RSI снижается до нейтральной зоны, а индикатор MACD пока не подтверждает перехват инициативы "быками". Ближайший уровень поддержки находится в районе 4600 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Также эксперты отмечают, что производственная активность в США в декабре замедлилась до минимума с последнего месяца 2020г. Информационная компания IHS Markit сообщила накануне, что соответствующий индикатор упал с 58,3 пункта в ноябре до 57,8 в середине декабря, хотя экономисты прогнозировали рост до 58,5. Производство по-прежнему характеризуется высоким спросом на товары и чрезвычайно низкими запасами на предприятиях, а сбои в цепочках поставок все еще являются сдерживающим фактором. Однако отмечаются и первые признаки того, что ограничения на поставку сырья начинают ослабевать.

"Исследование Markit показало, что логистические задержки заметно уменьшились в течение месяца, а темпы создания рабочих мест, напротив, увеличились до самых высоких значений с июня. Дефицит сырья и темпы инфляции издержек при этом снизились до самых низких отметок за последние семь месяцев. Нехватка рабочей силы по-прежнему остается обременительной для сектора услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Индекс деловой активности в секторе услуг упал с 58 пунктов в прошлом месяце до 57,5, в то время как эксперты прогнозировали рост показателя до 58,5", - указывают аналитики "Фридом Финанс".

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