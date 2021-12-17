Вероятна нейтральная реакция ОФЗ и рубля на повышение ставки ЦБР до 8,5% - Сбер Управление Активами

Вероятна нейтральная реакция ОФЗ и рубля на повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5%, полагает старший аналитик Сбер Управление Активами Владислав Данилов.

"Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%, в соответствии с ожиданиями рынка. При этом сигнал ЦБ остался умеренно жестким: регулятор "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В основе такого решения регулятора лежат повышенные инфляционные риски и инфляционные ожидания: инфляция складывается выше октябрьского прогноза ЦБ РФ, а инфляционные ожидания обновили максимум за 5 лет. Кроме того, регулятор отмечает существенный вклад в инфляцию со стороны устойчивых компонентов. Рынок ОФЗ уже заложил в цены не только текущее повышение ставки на 100 б.п., но и ее дальнейший рост в 2022г до 8,75-9,0%, что в целом соответствует текущему сигналу ЦБ РФ. Исходя из этого, мы ожидаем нейтральную динамику ОФЗ и рубля", - пишет эксперт.

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