"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $172

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $172 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $156, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Несмотря на внушительный рост за 2020-2021 гг., банк до сих пор остается недорогим по фундаментальной оценке. Более того, присутствует перспектива повышения ставки ФРС в начале 2022 года, что позитивно скажется на котировках акций компании", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $172. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $156 риск на портфель составит 0,72%", - указывают в "Финаме".

JPMorgan Chase & Co. является одним из крупнейших финансовых транснациональных конгломератов; включает в себя широкий спектр подразделений: потребительский банкинг, корпоративный и инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг и подразделение по управлению активами.

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