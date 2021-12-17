Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73,5-74,5 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73,5-74,5 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Ключевое событие на финансовом рынке - заседание совета директоров ЦБ, на котором будет установлен новый уровень ключевой ставки. Финсообщество пришло к консенсусу о повышении ключевой ставки на 1%, но при этом существует отдельное мнение, что повышение ставки будет меньше 1%. Однако, определенно, повышение ключевой ставки ожидается всеми", - отмечает эксперт УБРиР.

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