Новых драйверов для роста цены акций General Motors пока нет - BCS Express

Новых драйверов для подъема котировок акций General Motors в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Основной позитив уже заложен в котировки акций General Motors и новых драйверов для подъема пока нет. На короткой дистанции акции могут либо перейти в боковик, либо продолжить снижение до появления новых триггеров. Это открывает возможности для спекуляций. Долгосрочная перспектива при этом остается умеренно позитивной, но пока рано говорить о новых точках входа", - отмечает аналитик инвесткомпании.

"Техническая картина на фоне последних событий ухудшилась. Цена акций опустилась ниже EMA50, а половина подъема, начавшегося в сентябре, была распродана. Если на короткой дистанции "медведи" пробьются ниже $56, то это откроет дорогу к тесту EMA200 - к $54,7-54. Об улучшении ситуации сообщит рост выше $58 с дальнейшим возвращением выше EMA50 - к $59,4-60,5. Четких технических сигналов к такому сценарию пока нет", - указывает Гаврилов.

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