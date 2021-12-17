Возможно сохранение сигнала ЦБР о дальнейших повышениях ставки - "Локо-Инвест"

Банк России может сохранить сигнал о дальнейших повышениях ключевой ставки на ближайших заседаниях в следующем году, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Дискуссия, относительно необходимости дальнейшего повышения ставки в 2022 после +100 б.п., ожидаемых в пятницу остаётся открытой. В этом контексте мы по-прежнему видим пространство ее повышения на 100-150 б.п., поэтому ждём сохранения сигнала ЦБ о возможности дальнейших повышений ставки на ближайших заседаниях. Помимо рекордных с 2015-16 гг. инфляционных ожиданий населения, бизнеса и финансовых рынков основным аргументом здесь, с нашей точки зрения, остаётся факт сохранения ставок по депозитам и кредитам населению/компаниям на уровнях чуть ниже тех, что наблюдались до пандемии и значительно ниже их в предыдущие периоды повышенного инфляционного давления", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.